E’ stata una delle eccellenze di Latina.

Una fabbrica che ha creato migliaia di posti di lavoro e che dal 1987, quando è stata chiusa, è diventata il simbolo del degrado e dell’incuria.

Un monumento all’abbandono che da trenta anni accompagna l’ingresso alla città.

Il sito doveva essere bonificato ma nulla è stato fatto assicurando a senza tetto e avventori di ogni genere la possibilità di trasformarlo nel luogo della illegalità e in un discarica a cielo aperto.

Ora il caso dell’ex fabbrica Pozzi Ginori, tornerà all’attenzione del Comune sul tavolo della commissione ambiente.

La richiesta è stata presentata, ed accettata, dal consigliere comunale della Lega e componente della commissione, Vincenzo Valletta.

”Uno scheletro, ritrovo di sbandati, rappresenta non solo un pessimo biglietto da visita per la seconda città del Lazio ma desta forte preoccupazione per i residenti di Borgo Piave. Pende anche la mancata bonifica nonostante una conferenza di servizi tra le parti di diversi anni fa – spiega Valletta – con il possibile rischio di inquinamento delle falde acquifere che non lascia presagire nulla di buono dal punto di vista sanitario. Si tratta di una vicenda all’italiana complessa sulla quale le istituzioni non possono continuare a mettere la testa sotto la sabbia. È davvero uno schiaffo alla nostra città, su cui la Lega andrà fino in fondo!””.