Avvicendamento al comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Latina.

Dopo 4 anni, il capitano Davide De Meo ha lasciato il comando al capitano Gerardo Totaro.

De Meo si trasferisce dal territorio pontino per andare a prestare servizio al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano.

Un impegno che di certo non farà rimpiangerlo quello prestato sinora. Infatti, l’ormai ex comandante ha gestito il locale reparto territoriale e contestualmente aveva il ruolo di Comandante del Gruppo di Latina in sede vacante. Ha così coordinato, quindi, le attività non solo della Compagnia di Latina, ma di tutti i reparti della Guardia di Finanza dell’area nord della provincia.

Il Capitano Gerardo Totaro, laureato in Giurisprudenza, giunge nel pontino dalla Tenenza di Ischia, dove ha condotto diverse indagini di polizia economico-finanziaria, anche connesse all’indebita percezione di finanziamenti pubblici.

Il neo Comandante della Compagnia di Latina, nel suo intervento di saluto, ha ringraziato i vertici delle Fiamme Gialle per la fiducia accordatagli nel conferimento del prestigioso incarico, assicurando il massimo impegno ad esercitare un’azione di comando equilibrata ed efficace, sempre attenta alle esigenze dei cittadini e a garantire la sicurezza e la tutela dell’economia legale.