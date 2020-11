L’auticandidatura a sindaco dell’ex consigliere comunale di Forza Italia, Giovanna Miele, ottiene il primo sostegno esterno.

Non si tratta di un partito, o di un leader del centrodestra, possibile coalizione che la miele ambisce a guidare alle prossime elezioni amministrative 2021.

Ma di Tiziana Piccoli, pesidente dell’associazione Big Family, il che dimostra come sia la cosiddetta società civile a posizionarsi intanto andando a riconoscere alla Miele una posizione di riferimento.

“Siamo a favore della auspicata candidatura di Giovanna Miele a sindaco di Latina. È lei a ricordarci dell’importanza del terzo settore “argomento vasto forse anche troppo ma sicuramente uno dei cardini principali su cui si sostiene tutta la macchina amministrativa e produttiva del nostro paese. Con l’associazione Big Family forniamo servizio di volontariato all’interno del reparto di cure palliative dell’ Icot a Latina e nel nostro piccolo abbiamo realizzato vari progetti per andare incontro alle necessità e il benessere delle persone ricoverate in un reparto tanto delicato. Come molte associazioni contiamo solo sulle nostre forze, ci sovvenzioniamo cercando di aiutare quella grossa fetta di persone bisognose di cui e’ anche formata una città”.

Un percorso quindi quello dell’unico altro candidato, al momento ed oltre Coletta, in corsa alle amministrative 2021, che parte dal basso.

“Io e tutti i nostri soci siamo convinti che oggi più che mai in politica ci sia necessità di persone capaci, serie e che siano mosse dall’unico interesse di aiutare la nostra città garantendo servizi adeguati a tutti i cittadini e offrendo una speranza alle prossime generazioni. Appoggiamo pienamente la candidatura a sindaco di Giovanna e qualora dovesse accettare le saremo accanto dal primo minuto perché crediamo che ci sia bisogno di una persona sensibile ma decisa, umile ma determinata”.