L’impianto smaltimento dei rifiuti a Chiesuola è ancora chiuso.

Il centro di smaltimento dei rifiuti è stato chiuso a causa del rischio di cedimenti strutturali.

Ripristinare il funzionamento dell’isola ecologica e tutelare la salute e la sicurezza degli abitanti del quartiere dovrebbe essere l’obiettivo primario dell’amministrazione comunale.

“Nei giorni scorsi il capogruppo di Lbc, Dario Bellini, ha, accompagnato dai squilli di tromba, annunciato che erano state collocate ed attivate le telecamere per evitare che – interviene il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta – si continuassero a gettare indiscriminatamente rifiuti di ogni genere nel sito. Una notizia che ci ha resi soddisfatti dopo oltre quattro anni che con ogni mezzo a disposizione, dalla richiesta di intervento all’allora commissario Barbato, passando dalla raccolta firme, agli interventi in tutte le sedi opportune, fino ad un question time in consiglio comunale, abbiamo sollecitato l’amministrazione Coletta ad intervenire per porre fine al degrado dilagante”.

E’ dal 2016 che Valletta chiede di installare delle telecamere che potessero scoraggiare i cittadini trasgressori a trasformare il sito in una vera e propria discarica a cielo aperto.

“Oggi quello che vogliamo sapere, nell’interesse dei cittadini che risiedono in quell’area, è quando si intende riattivare l’impianto chiuso da cinque anni. Per questa ragione – continua Valetta – ho formalmente richiesto la convocazione di una commissione ambiente ad hoc, sottoscritta anche dai consiglieri di opposizione, Calvi, Marchiella e Coluzzi, per conoscere nel dettaglio lo stato dell’arte delle procedure, il progetto ed il relativo cronoprogramma. In una delle ultime discussioni sul sito di Chiesuola proprio Bellini mi disse di stare tranquillo perché l’amministrazione stava procedendo ad affidare l’incarico per la progettazione”.

Da quel momento il buio totale.

“Sta accadendo quello che accade su ogni iniziativa che riguarda la vita dei nostri cittadini, i servizi essenziali e lo sviluppo della nostra città. Siamo certi che a breve Bellini o qualcuno di Lbc tuonerà che è tutto sotto controllo e che a questa amministrazione nulla sfugge. Ci consentano – conclude il consigliere comunale della Lega – di dubitare considerato che se per installare due telecamere hanno impiegato oltre quattro anni per riaprire l’isola ecologica impiegheranno venti anni. Salvo che, folgorati sulla via della imminente campagna elettorale, non compiano un miracolo”.