Sono giorni che riceviamo decine e decine di segnalazioni da parte di cittadini che, con tanto di foto che pubblichiamo, segnalano la presenza di insetti ad ogni angolo della città.

In particolare, tanti sono i residenti dei quartieri Q4 e della zona Covelli, che lamentano la presenza di colonie di blatte che infestano i marciapiedi, gli angoli delle strade, si annidano a ridosso dei tombini e degli scarichi andando ad infestare anche le zone dei giardini condominiali e privati.

“Uno spettacolo indecoroso e indegno” lo definisce un residente della zona Q4.

E non si tratta di lamentele legate solo ad una questione estetica ma, soprattutto, di tipo igienico e sanitario.

Portare i bambini a fare una passeggiata in queste condizioni, o a giocare un pò all’aria aperta, nel rispetto delle già stringenti misure per contenere il contagio da Covid 19, diventa praticamente impossibile e, comunque, non piacevole.

Perchè se è vero che l’estate porta con sè il proliferare di insetti e di animaletti non proprio amatissimi, tra cui proprio scarafaggi, topi e blatte sono in pole position, è anche vero che dovrebbe essere dovere dell’amministrazione comunale effettuare, in via preventiva, opere di disinfestazione e sanificazione per evitare il loro avvento e dilagare in città.

Purtroppo, invece, a Latina estate che vai “zoo” che trovi.

Sicuramente l’amministrazione a guida Coletta e l’assessore all’ambiente avranno già un piano di azione definito, un cronoprogramma di interventi di disinfestazione preciso e il problema “attenzionato”.

Resta solo da capire quando si deciderà di risolverlo considerato che le blatte, come il Natale, non arrivano a caso ma in periodo precisi dell’anno e potrebbero essere un problema da depennare prima della polemica e della rabbia dei cittadini.