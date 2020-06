Sono iniziati oggi, lunedì 15 giugno, i lavori di manutenzione straordinaria all’ufficio postale di Borgo Faiti, in via Conti D’Aquino 24.

Durante il periodo dei lavori nella sede di Latina Centro, in piazzale dei Bonificatori, sarà disponibile uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di Borgo Faiti per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Lo sportello dedicato sarà disponibile nel consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A disposizione dei cittadini anche i limitrofi uffici di Borgo San Michele, via Capograssa, Sezze Stazione, in via Bari e Pontinia, in piazza Indipendenza, quest’ultimo con orario prolungato fino alle 19.05.