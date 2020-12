Verso le ore 18.30 di ieri, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto a Latina in via Via Walter Tobagi, presso le case popolari, a seguito di una chiamata giunta al 113, che aveva segnalato una violenta lite all’interno di un appartamento.

Ad accogliere gli agenti la persona che aveva telefonato, un anziano signore che segnalava come dentro casa sua ci fosse il figlio, quasi 60enne e tossicodipendente, che stava dando in escandescenze dopo aver ricevuto un rifiuto all’ennesima richiesta di denaro per l’acquisto della droga.

Raggiunta l’abitazione, gli agenti hanno trovato all’interno l’uomo segnalato, il quale aveva con sé un cane di grossa taglia, per l’esattezza un Pitbull che, incitato dallo stesso padrone, ha tentato di aggredire i due poliziotti.

Solo con estrema cautela i poliziotti riuscivano a non rimanere feriti dall’animale, che riuscivano a chiudere in un’altra stanza. Non solo. Dovevano anche difendersi dal tossicodipendente, che tentava di aggredirli brandendo un grosso frammento di vetro con il quale menava fendenti in tutte le direzioni.

In preda ad una furia difficilmente arginabile, l’uomo riusciva a liberare il cane aizzandolo nuovamente contro le forze dell’ordine. Ancora una volta i poliziotti riuscivano a rinchiudere l’animale. Subito dopo finalmente immobilizzavano anche l’uomo che, per tutta risposta mordeva lui stesso uno dei due poliziotti alle dita della mano sinistra, provocandogli una profonda ferita per la quale si rendevano necessarie le cure dei sanitari del Pronto Soccorso.,

Una volta riportata la situazione sotto controllo, l’uomo, identificato per T.M. di anni 59, pregiudicato, tossicodipendente, è stato accompagnato presso gli uffici della Squadra Volante e tratto in arresto per i reati di “Violenza, minaccia, resistenza a P.U., lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione”. Nell’appartamento messo a soqquadro da cane e padrone, giungevano anche gli uomini della ASL che si occupavano di accalappiare il cane, privo del regolare microchip, e di trasportarlo presso il canile comunale.

L’uomo veniva rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa del trasferimento nel carcere di Velletri, in attesa del processo.