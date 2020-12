Uno scontro incomprensibile e che poteva provocare conseguenze ben più gravi quello avvenuto questa mattina nei pressi della rotatoria tra via Piave e via Vespucci.

Sul posto la Polizia Locale per cercare di capire come una Mini Cooper, con una famiglia a bordo, e una Audi A6 siano entrati in collisione mentre procedevano nella stessa direzione, da Borgo Piave verso il centro di Latina.

Uno scontro che ha fatto finire la Mini contro un palo della media tensione.

Il guidatore della piccola utilitaria è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per riuscire a tirarlo fuori dai rottami. A cause delle ferite riportate agli arti inferiori è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il resto della famiglia, moglie e figli piccoli, sono comunque stati soccorsi ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Illesi gli occupanti dell’altra auto.

Per rimuovere le vetture incidentate, la circolazione ha subito notevoli rallentamenti.