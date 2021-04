Latina, incidente stradale su via Epitaffio: giovane donna muore sul colpo

Aveva appena 25 anni e lavorava in una struttura per anziani sui monti Lepini la giovane donna che ieri sera ha perso la vita in un tragico incidente stradale su via Epitaffio, a Latina.

Sul posto, per cercare di capire come siano andate effettivamente le cose, gli uomini della polizia stradale e quelli della Squadra Volante della Questura, che hanno provveduto alla chiusura della strada. Da una prima, sommaria, ricostruzione, pare che la donna abbia perso il controllo della sua auto una Lancia Ypsilon, andando a sbattere contro uno dei pini che costeggiano a carreggiata.

Un impatto molto violento, proprio dalla parte della guidatore, che non ha dato scampo alla giovane. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che certificare la morte della ragazza.

Residente da tempo a Latina, ma originaria della provincia di Caserta, stava rientrando a casa dopo aver terminato la sua giornata lavorativa in una residenza per anziani che si trova in un comune dei Monti Lepini.