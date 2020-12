Dinamica spaventosa quella dell’incidente stradale verificatosi questa mattina, a Latina, all’incrocio tra via Polusca e via Isonzo.

E’ stato necessario l’intervento dell’ambulanza per soccorrere una donna di 50 anni portata al pronto soccorso del Santa Maria Goretti, anche se le sue condizioni non destano preoccupazione.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia Locale che si è subito portata in zona. In base alle prime ricostruzioni, la piccola utilitaria guidata dalla donna ha urtato, mentre attraversava l’incrocio da via Polusca verso via Tucci, contro un’altra auto, che invece proveniva dalla sua destra e percorreva via Isonzo verso il centro.

Uno scontro che ha fatto deviare la traiettoria della city car che ha abbattuto la balaustra sul marciapiede prima di impattare contro il muro di cinta del condominio.

L’uomo, anziano, al volante dell’altra auto, non ha ritenuto necessario l’intervento dei sanitari.

Testimoni avrebbero raccontato che la donna ha attraversato l’incrocio col semaforo rosso, di qui la tragedia, per fortuna, solo sfiorata.