Un 70enne è stato investito questo pomeriggio mentre era sulla sua bicicletta in via del Lido.

Un’auto l’ha preso in pieno scaraventandolo a terra. Per l’uomo, portato al pronto soccorso dell’ospedale Goretti, non sembra, per fortuna, ci siano state conseguenze gravi.

L’uomo è stato sottoposto ad una serie di accertamenti al fine di verificare che non ci fossero traumi che potessero metterne a rischio la vita.

Sul posto per i rilievi la polizia locale.