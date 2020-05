Mandante ed esecutore dell’attentato incendiario, avvenuto a settembre, all’auto del consigliere comunale di Lbc e delegata alla marina, Maria Grazia Ciolfi, sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri.

I militari hanno effettuato accurate indagini che hanno portato ad identificare l’uomo che ha dato fuoco all”auto della Ciolfi.

L’attentato sarebbe legato all’attività politico istituzionale svolta dalla Ciolfi ed in particolare al ruolo di delegata alla marina.

In manette un quarantaduenne di Latina ed un trentaduenne di Velletri ora ai domiciliari. L’ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla Procura di Latina è firmata dal giudice per le indagini preliminari.

Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di “minaccia a un pubblico ufficiale, danneggiamento a seguito di incendio e violazione di domicilio.”

L’atto intimidatorio era stato messo in atto affinchè non venissero sollecitati controlli presso il lotto sull’arenile di Latina in via Valmontorio, di proprietà del 42enne, sul quale era stata realizzata una recinzione abusiva in paletti di legno e su cui era stata posizionata un roulotte in violazione alle norme vigenti.

Inoltre si voleva dissuadere la vittima affinche’ non influisse negativamente, in ragione degli incarichi ricoperti, sulla pratica edilizia Scia del 2019, presentata sempre dal 42enne, afferente la comunicazione dell’ avvio dei lavori in argomento e in relazione alla quale, già nel maggio del 2019, il servizio edilizia privata del comune di Latina aveva risposto con una diffida dall’eseguire qualsiasi tipo di opera sull’arenile, in quanto in violazione del piano di utilizzazione dell’arenile comunale, poiché ricadente nell’area di rispetto dell’esistente impianto di depurazione.

Il terreno era anche sottoposto a vincolo generale di inedificabilità con vincolo idrogelogico.

Tale costruzione abusiva, che già era stato oggetto di controllo da parte della polizia locale di latina che aveva provveduto a contestare al m.g. il reato di cui all’art.44 dpr 380 del 2001 (“realizzazione di abusi edilizi sull’arenile”) e che l’arrestato, come emerso anche nel corso delle attivita’ tecniche, riteneva essere stato eseguito su segnalazione della vittima.