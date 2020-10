C’erano anche imprenditori e cittadini di Latina ieri tra coloro che hanno deciso di scendere in piazza per manifestare contro le misure contenute nel decreto del Governo Conte.

In piazza del Popolo c’era la voce di chi ha effettuato investimenti per affrontare il dopo lockdown, per riaprire le proprie attività nel rispetto dei protocolli di sicurezza e che oggi, dai ristoranti alle palestre passando per cinema, teatri, bar ed altri esercenti, si vedono tra i settori maggiormente penalizzati.

Non è sfuggito che le nuove restrizioni siano per molti versi un lockdown mascherato. Chiudere i ristoranti e i pub alle 18, assicurando solo la possibilità dell’asporto, taglia una fetta importantissima dei fatturati che le cene rappresentano anche e soprattutto nei weekend.

Tagliare il numero di posti per tavolo, fatta eccezione per i nuclei familiari conviventi (come ad esempio genitori e figli) significa da una parte inibire l’accesso e dall’altra tagliare il fatturato considerata la riduzione dei coperti per spazi adibiti.

Così per chiedere una revisione del decreto, che Conte in queste ore ha già negato restando fermo sulle posizioni che vedono la tutela della salute come prioritaria e la rassicurazione di ristori immediati (e proprio su questo considerato quanto accaduto nel recente passato i dubbi sono moltissimi) per i settori più colpiti, a Latina un centinaio di esercenti sono scesi in campo.

Peccato che la manifestazione pacifica sia stata rovinata da chi, frange dell’estrema destra e della tifoseria pontina, ha cercato di rubare la scena tra fischi, striscioni, mascherine abbassate e petardi.

Immediata la reazione degli esercenti che hanno preso le distanze dall’ inaspettata “incursione”.

“I buoni propositi della manifestazione, che avevano come base uno svolgimento apolitico, apartitico e pacifico, sono stati deviati dal comportamento di persone non facenti parte delle categorie vittime delle restrizioni. Il comportamento di alcuni ha inficiato il significato della manifestazione, che voleva – spiegano – rimarcare le difficoltà di noi esercenti. Per questo ci sentiamo in dovere di dissociarci da tali modalità di protesta che possono solo vanificarne il fine”.

Il sindaco, Damiano Coletta, ha incontrato, nonostante gli insulti e un clima esasperato da negazionisti dell’ultima ora, i rappresentantidi Confcommercio e Confesercenti.

“Oggi c’è stata una manifestazione organizzata dal settore dei commercianti rappresentanti delle palestre e dei parchi gioco, c’era molta gente e anche qualcuno che era lì solo per strumentalizzare il malcontento, lo dico senza alcun dubbio. Hanno proferito insulti di ogni tipo e non hanno fatto altro che tentare di sporcare un’iniziativa di protesta che va rispettata. Ho garantito il mio impegno – ha spiega il sindaco Coletta visibilmente amareggiato per l’accaduto nella diretta sociale di ieri sera – rispetto anche all’ordinanza della Regione dell’8 ottobre, che chiedeva chiusura dei pub alle 22 e si è arrivati alle 24. Rispetto a questo decreto non possiamo modificare l’orario delle 18. Lo abbiamo chiesto, ma poi la scelta è stata diversa. Cercheremo di sensibilizzare e sostenere le iniziative dei comparti più colpiti”.