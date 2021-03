E’ morta a Latina suor Gianna, che è stata direttrice della Scuola per infermieri professionali e generici presso l’ospedale Santa Maria Goretti dal 1972 al 1990. Un punto di riferimento per la comunità e soprattutto per i giovani che si avvicinavano ad un mestiere tanto importante.

Il sindaco Damiano Coletta e tutta l’amministrazione comunale hanno espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa.

“La ricordano tutti con grande affetto per la sua umanità e professionalità – ha detto il primo cittadino – sotto la sua direzione si sono formate tantissime figure sanitarie professionali. Ha dato un grandissimo contributo alla sanità di Latina, non possiamo che dirle grazie”.

Sui social diversi i ricordi degli infermieri che si sono formati grazie ai suoi consigli e alla sua grande umanità.