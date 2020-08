Una rapina in piena regola quella perpetrata ieri sera ai danni del negozio Acqua&Sapone di viale Le Corbusier a Latina.

Mancava poco alla chiusura dell’esercizio commerciale, e non mancavano certo i clienti all’interno quanto due persone, col volto nascosto da un passamontagna, hanno fatto irruzione armi in mano. Hanno addirittura puntato la pistola alla testa di una delle commesse per farsi consegnare il denaro delle casse e sono poi scappati facendo perdere le proprie tracce.

I due sono arrivati a bordo di un maxi scooter, che però non hanno utilizzato per la fuga, scappando a piedi.