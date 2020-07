Commissione ambiente ancora senza un presidente a Latina.

Il ruolo ricoperto da Dario Bellini, nominato assessore dopo le dimissioni di Roberto Lessio, è al momento ancora vacante differentemente da quello di capogruppo di Lbc a cui si è fatto fronte nell‘immediatezza.

Il caso è stato sollevato dal consigliere comunale della Lega e componente della commissione stessa, Vincenzo Valletta.

“Al momento la questione non è stata posta, stando le informazioni in nostro possesso, neanche in agenda. Bellini e Coletta che delle battaglie ecologiche e ambientaliste hanno fatto la bandiera della rivoluzione, anche quella mancata, che li ha visti protagonisti alle elezioni si devono essere persi per strada. Forse – spiega – pensavano che parlare di tematiche ambientali significasse piantare qualche fiorellino nei vasi agli ingressi della Ztl o davanti Palazzo M. Ambiente significa gestione dei rifiuti, analisi e monitoraggio dei risultati dell’Azienda speciale ABC, verifica dell’efficienza ed efficacia dei servizi offerti ai cittadini, pulizia e decoro della città, gestione della marina e potremmo continuare per giorni”.

L’ambiente, i rifiuti, sono settori che devono essere gestiti in modo oculato, costante, minuzioso.

“Il Comune e un’amministrazione che si rispettino hanno il dovere di prevenire che fatti, come quello nel sito di ABC, accadano per assicurare la salute dei cittadini e della comunità che rappresentano. Questo significa dare un senso anche a parole come legalità e non renderle meri sloga elettorali. Bellini che sulla vicenda ha annunciato di aver chiesto una dettagliata relazione ad ABC avrebbe dovuto preoccuparsi anche di sollecitare al partito di cui è espressione a tutti i livelli di sollecitare la riunione di una commissione ambiente in cui spiegare a noi, e quindi ai cittadini, cosa stia accadendo e cosa – conclude Valletta – intenda fare l’amministrazione per risolvere subito questo scempio figlio di inerzia e gestione sommaria della cosa pubblica”.