L’arrivo del vaccino, il ritorno in zona gialla, e la speranza che presto si possa tornare ad una vita normale stanno facendo, purtroppo, molti danni.

La lotta la virus non è ancora finita, e l’arma migliore che abbiamo è la prevenzione: mascherine, distanziamento e attenzione, molta attenzione.

Purtroppo, però, in molti non sono ancora riusciti a capire quanto sia grave la situazione, compresi quei buontemponi che ieri si sono riuniti, in 20, in un appartamento per festeggiare un compleanno.

Siamo a Latina, tra piazza Moro e Piccarello, ed a dare fine alla festa ci hanno pensato carabinieri e polizia, come al solito impegnati in servizi di contrasto a comportamenti pericolosi per la diffusione del virus.

I 20, tutti stranieri, non si sono minimamente preoccupati di mistificare la loro presenza nell’appartamento, tanto che ai vicini non è potuto sfuggire il volume alto della musica e la folta presenza di persone all’interno.

Di qui l’intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato i festeggiamenti, e identificato i presenti che adesso rischiano una multa molto salata.