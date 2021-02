A fine ottobre del 2017 era rimasta coinvolta con il marito in un incidente stradale, in via Vittorio Veneto, a Latina. L’uomo, Claudio Massaroni, è morto due settimane dopo all’ospedale Santa Maria Goretti e la donna, che guidava l’auto, era stata indagata per omicidio colposo.

Oggi è stata assolta dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina, Mario La Rosa.

Lo stesso pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione per Laura Antonietta De Luca e alla sua richiesta si era associata quella dell’avvocato dell’imputata, Lucio Teson. Il processo in abbreviato si è concluso così in un’assoluzione perché non ci sarebbe il nesso tra l’incidente e il decesso del 61enne.