Latina protagonista su “Non è l’Arena”, la trasmissione di Massimo Giletti. E ancora per parlare del clan Di Silvio e del video rap in cui c’era il riferimento agli zii appena arrestati.

Subito dopo l’operazione Reset è stato pubblicato online il video in cui compare un nutrito gruppi di giovani, con una canzone rap in cui, che citano espressamente i fratelli Angelo e Salvatore Travali, detti rispettivamente Palletta e Bula, auspicando la loro immediata scarcerazione.

Il giornalista Carlo Marsili ha intervistato la madre di alcuni dei ragazzi protagonisti, Maria Grazia Di Silvio, che ha difeso il suo ragazzo più piccolo, ancora minorenne, che avrebbe a suo dire, soltanto scritto una canzone: “Qual è il reato, dice?”. Poi contesta l’aggravante del metodo mafioso: “Ma quali mafiosi – spiega – però sono contenta, almeno quando escono potranno dire di esserlo”.