Se le parole, le giustificazioni, gli atti, le verifiche egli interventi fossero mattoni a latina si sarebbero aperti non uno ma mille teatri.

Peccato che per il D’Annunzio, ormai chiuso da anni, la strada sia ancora tutta in salita. Ogni annuncio di riapertura si è scontrato nel tempo con qualche inadempienza, qualche lavoro da aggiustare, qualche documento mancante.

Risultato la città capoluogo non ha il suo teatro se non sulla carta. Dopo aver affrontato il caso in commissione trasparenza, dove sono stati ammessi problemi e criticità ancora da risolvere, ora la questione si sposta, venerdì della prossima settimana, in commissione cultura.

“Latina bene comune ha sempre condiviso con tutti le proprie progettualità e le proprie intenzioni sull’utilizzo non solo del teatro D’Annunzio, ma di tutti gli spazi potenzialmente a disposizione delle arti e delle attività sociali. Ben venga quindi – afferma il presidente della commissione Cultura, Fabio D’Achille – l’apertura di un dibattito anche allargato alla città circa l’utilizzo della struttura e alle progettualità che ne derivano. Il teatro è di tutti, degli intellettuali, dei professionisti dello spettacolo, dei dilettanti e anche delle scuole, non solo di danza, dei laboratori teatrali, delle band musicali, delle associazioni, degli attori, delle compagnie, dei cittadini e delle cittadine”.

Insomma, mentre il teatro resta chiuso e sui tempi di apertura regna la totale incertezza, ci si interroga su quali debbano essere i suoi contenuti.

“Porterò l’interessante dibattito che si è sviluppato in città – conclude – all’interno della commissione. È fondamentale che uno degli organi maggiori di indirizzo amministrativo possa discutere del futuro del Teatro e del Palazzo della Cultura. Ascolterò tutti per capire chi è necessario invitare per sviluppare questo approfondimento”.