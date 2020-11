Le piccole e medie imprese sono state per decenni la linfa vitale grazie a cui la provincia di Latina ma anche il Lazio hanno avuto la capacità di agire e reagire nonostante le fasi di crisi attraversate.

Eppure oggi, il combinato disposto con il dilagare della pandemia, sono quelle che maggiormente stanno risentendo degli effetti di misure restrittive, lockdown e assenza di adeguate misure di sostegno.

In questo contesto era arrivato in questi giorni l’appello ad intervenire senza perdere tempo prezioso del presidente della Piccola Industria di Unindustria, Fausto Bianchi.

Snocciolando numeri impressionanti, purtroppo in negativo, ha mostrato un quadro devastante per l’economia territoriale.

“È una situazione – interviene il sindaco di Latina, Damiano Coletta, rispodnendo all’ennesim appello – che ho avuto modo di constatare di persona, nei colloqui con i rappresentanti delle categorie datoriali e con i rappresentanti dei lavoratori. Parliamo di cifre importanti, 35mila posti di lavoro su base regionale, frutto di un numero di imprese – il presidente Bianchi parla di più del 50%, nei settori più colpiti dalla crisi – che potrebbero rivedere la propria forza lavoro se non addirittura chiudere”.

Da qui l’ipotesi di lavorare su due piani e tempistiche diverse ma che puntano nella stessa direzione.

“La prima – conclude Coletta – è quella degli aiuti immediati per poter fronteggiare l’altra pericolosissima emergenza: quella economica e sociale. Dalle stime che stanno facendo gli Istituti di ricerca, ci vorranno circa 4-5 anni per tornare ai livelli economici pre-Covid. Dobbiamo impegnarci da subito, tenendo conto dell’altro punto di vista, quello degli aiuti dall’Europa, con il Recovery Plan di Next Generation EU. Ritengo necessario convocare rapidamente un vertice con Camera di Commercio, associazioni datoriali e sindacati per elaborare insieme delle proposte da sottoporre a Regione e Governo, al fine di accelerare processi che possano dare sostegno al sistema produttivo del nostro territorio”.