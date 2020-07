E’ secondo tra i civici, segue Cateno De Luca al secondo posto della graduatoria e primo cittadino di Messina, che guidano i Comuni capoluogo in Italia.

E nono in assoluto nella classifica stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

Si tratta del sindaco di Latina, Damiano Coletta, che perde rispetto al giorno delle elezioni nel 2016 un 15% circa dei consensi passando dal 75,1 al 60% di oggi.

Secondo l’indagine effettuata sui 105 capoluoghi di provincia, in 83 casi, i cittadini hanno premiato l’operato dei propri sindaci.

Fa eccezione, in modo eclatante il primo cittadino di Roma, Virginia Raggia, che sfiora il fondo della graduatoria con il 39,2 a fronte di un risultato che nel 2016 l’aveva vista conquistare il Campidoglio con il 67,2% dei voti.

Anche in questo caso, come per i presidente di Regione, a pesare sarebbe stata la capacità di gestire l’emergenza in atto ma anche l’affidabilità dimostrata.

Per Coletta che si prepara ad affrontare tra qualche mese le elezioni amministrative si tratterebbe di un buon punto di partenza.

Certo che le scelte che effettuerà nei prossimi mesi, tra alleanze e possibili coalizioni, nonchè per dare alla città i servizi ce meritano la faranno da padrone anche per recuperare quel margine di consensi persi in quattro anni di amministrazione della città ma non certo irrecuperabili.