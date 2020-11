Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, è ancora ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti per le complicanze insorte a seguito del contagio da Coronavirus avvenuto nei giorni scorsi.

Il primo cittadino sta effettuando tutte le cure necessarie per far fronte ad una polmonite interstiziale diagnosticata nella fase iniziale.

In occasione del consiglio comunale di oggi ha deciso di inviare un messaggio ai cittadini di Latina che è stato letto, all’assemblea riunita in remoto, dal presidente del consiglio comunale, Massimiliano Colanzingari.

“Care concittadine e cari concittadini, vorrei dirvi semplicemente grazie. Grazie per l’affetto ed il calore che mi avete fatto sentire attraverso i tantissimi messaggi che ho ricevuto o che ho potuto leggere sui social. Mi hanno scaldato il cuore. Grazie in particolare al Vescovo per la sua benedizione a me dedicata durante l’ultima messa domenicale”.

Probabilmente, come spiega lo stesso sindaco, il contagio è avvenuto durante il suo sopralluogo al dormitorio dove sono state riscontrate diverse positività al Cobid 19.

“Un intervento necessario per il ruolo che svolgo per il bene della comunità e che mi espone comunque a qualche rischio in più. Da qualche giorno il quadro clinico stava iniziando a peggiorare. Pertanto, consapevole delle complicanze che possono manifestarsi dalla quinta giornata anche in virtù delle mie conoscenze mediche, sabato ho fatto un secondo accesso in ospedale dove sono stato sottoposto a Tac polmonare con evidenza di polmonite interstiziale in fase iniziale. Di conseguenza è stato consigliato il ricovero per consentire di iniziare la terapia antivirale, effettuabile solo in ambiente ospedaliero”.

Le condizioni del sindaco Coletta stanno già migliorando.

“Approfitto per ringraziare il personale delle Malattie Infettive, così come quello del Pronto soccorso e di tutto il Santa Maria Goretti per l’eccezionale lavoro che sta svolgendo con impegno, gentilezza e professionalità. Così come il mio pensiero va a tutti i pazienti che stanno combattendo con il Covid. È importante avere fiducia, forza, determinazione e soprattutto attenzione e cura dei propri sintomi e delle loro variazioni. In particolare per coloro che sono a casa è importante il rapporto con il proprio medico curante”.

Infine un pensiero è stato rivolto a tutti coloro che, purtroppo, e nonostante tutto, ancora non hanno la consapevolezza del rischio che stiamo correndo.

“Abbiate rispetto per chi sta male, per coloro che li assistono e si espongono al contagio, per le forze dell’ordine e per chi svolge servizi essenziali al pubblico esponendosi a loro volta al contagio. Cercate di avere rispetto per voi stessi e per i vostri cari. Quindi: mascherina, distanza e igiene delle mani. Ce la metterò tutta per guarire il prima possibile e per tornare quanto prima alla piena attività di sindaco della nostra città. Auguro al presidente e a tutti i componenti del consiglio, alla giunta e a tutto il personale del Comune, che ringrazio per il senso di responsabilità che stanno mettendo al servizio della comunità, una buona giornata di lavoro. Auguro ai nostri concittadini e alle nostre concittadine, soprattutto a chi in questo momento ha difficoltà lavorative, di uscire quanto prima dalle criticità di questa seconda ondata dell’emergenza Covid-19. Ci riusciremo e la faremo tutti insieme. Torneremo ad abbracciarci. Forza Latina”.