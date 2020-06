Ripascimento, quello sconosciuto. A Latina e provincia, nonostante siano state anche mese a disposizione le risorse i cantieri per contrastare e prevenire il fenomeno dell’erosione delle coste ce sta contribuendo a mettere in ginocchio uno dei settori traino dell’economia pontina, non vengono inutilizzate.

Tra attendismo e burocrazia i mesi passano e la situazione non fa che peggiorare.

”Il protocollo Latina-Sabaudia, pari a 1.100.000,00 euro, è ancora fermo in garage? Gli imprenditori del litorale sono disperati e il sindaco Damiano Coletta deve rispondere sullo stato dell’arte e se il ripascimento a difesa della costa salterà anche nell’imminente stagione estiva”.

Questo il commento e l’interrogativo posto dal capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio, Angelo Tripodi, promotore dell’istituzione della commissione Erosione costiera alla Pisana.

”Le dimissioni dell’ex assessore Roberto Lessio testimoniano l’azione del Comune di Latina sulla tutela del territorio e del litorale – sostiene Tripodi – le cui attività rappresentano un’importante fetta del Pil regionale, che pagheranno sia gli effetti negativi del Coronavirus sia l’immobilismo dal 2013 della giunta Zingaretti che l’incapacità di programmazione della compagine di Coletta”.

il riferimento corre a quelle risorse che la regione Lazio aveva approvato, era maggio 2019 quando venne pubblicata la determina, per l’attuazione di interventi di ripascimento “costruttivo” della costa.

Si tratta di un totale di 2 milioni di euro di risorse.

I comuni interessati nella provincia di Latina erano oltre al capoluogo pontino, anche Sabaudia, Terracina e Fondi.

Con quel finanziamento, previsto dal programma di difesa dei litorali, la Regione Lazio voleva assicurare un’immediata risposta non solo ai danni provocati dalle recenti ondate di maltempo, ma anche ai problemi già a suo tempo segnalati dalle amministrazioni locali.

“I balneari, i ristoratori e gli albergatori chiedono a gran voce interventi risolutivi sull’erosione costiera, purtroppo anche il ripascimento in programma resta un miraggio per colpa dell’amministrazione comunale. A questo punto la Regione Lazio applichi i poteri sostitutivi altrimenti si corre il serio rischio di perdere anche i finanziamenti, il che rappresenterebbe un’ulteriore mannaia per il litorale, per il tessuto economico e per il turismo”, conclude Tripodi.