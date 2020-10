E’ uno dei quartieri di fondazione. Uno dei luoghi storici della città e tra i più popolosi. Ma anche uno di quelli che sembrano essere stati dimenticati dall’amministrazione comunale.

I residenti insorgono, chiedono risposte, si rimboccano le maniche per cercare di colmare le tante, troppe lacune esistenti, sul piano della sicurezza, del decoro, della manutenzione.

Eppure anche questo non basta perchè si sentono abbandonatti e in bali di eventi criminosi che ne minano sicurezza e serenità.

Da qui nasce probabilmente il blitz dell’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, nel quartiere Nicolosi.

“Latina ancora una volta alla ribalta nazionale e non certo per meriti, qualità o eccellenze. La città capoluogo di provincia – spiega il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta – è finita nel cuore di un servizio di Striscia la Notizia dedicato allo spaccio di droga. Un blitz, quello di Vittorio Brumotti che si è svolto nel cuore di Latina, in quel quartiere Nicolosi dove da anni i cittadini chiedono interventi mirati, decoro e riqualificazione che non sono mai arrivati nonostante le promesse del sindaco Coletta e di Lbc che si sono sempre limitati a fare passerella in una delle zone più popolose della città”.

Non è un segreto per nessuno la situazione che a pochi passi dal centro della città, vicino alla scuola, ad una manciata di metri dalle autolinee si vive ormai da anni.

Tra le strade, agli angoli delle abitazioni i pusher lavorano senza sosta.

Gruppi di stranieri danno vita, le pagine di cronaca ne sono piene, a risse di violenza inaudita con persone ferite e il rischio costante per i residenti di restare coinvolti.

Solo a febbraio, a titolo esemplificativo, le forze dell’ordine che ringraziamo ogni giorno perché effettuano controlli a tappeto in questa zona, 11 persone tra bengalesi e tunisini hanno dato vita ad una sorta di guerriglia in strada picchiando e mandando in ospedale un connazionale colpito prima con una bottiglia di vetro ed poi preso a bastonate.

“Scene quotidiane di degrado e paura che potrebbero essere fermate o quanto meno arginate se queste zone, come chiediamo e ripetiamo da tempo, fossero messe in sicurezza, dotate di impianti di video sorveglianza che potrebbero svolgere la funzione di deterrente per chi delinque. Invece il niente. Coletta e Lbc continuano a lasciare soli i cittadini restando sordi alla loro richiesta di aiuto anche se per mesi – spiega Valletta – si sono fatti paladini del rilancio del quartiere, della sua riqualificazione e valorizzazione”.

Quello che si auspica è uno scatto anche di orgoglio rispetto ad una città che dal 2016 è amministrata da un sindaco che della legalità ha fatto bandiera di propaganda ma che è stato incapace di tradurla, come inquesto caso, in realtà.

“Il problema va affrontato in maniera organica nell’interesse di tutta la cittadinanza. Il sindaco – conclude il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta – svolga un incontro con i comitati dei residenti, con le forze dell’ordine, con il prefetto e si assuma, almeno per una volta e prima che sia troppo tardi, la responsabilità di intervenire e risolvere i problemi. E’ a causa dell’inerzia di questa amministrazione, per fortuna giunta quasi a compimento, che le criticità si sono trasformate in emergenza e che la sicurezza dei cittadini è costantemente messa a rischio”.