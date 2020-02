Il Ponte sul Mascarello non è solo un’infrastruttura vitale per Latina.

E’ il simbolo di quell’approssimazione che sta condannando all’oblio quella che dovrebbe essere la principale risorsa economica e turistica del capoluogo pontino che il mare rappresenta.

Il ponte è chiuso da dicembre. Sul suo futuro restano solo incognite ed incertezza.

Il Comune di Latina ha messo nero su bianco, in una delibera datata novembre 2018, alcuni passaggi fondamentali per il recupero del ponte.

Peccato che, ad oggi, quella delibera si sia rivelata carta straccia.

Su tutto grava l’attendismo di una maggioranza, targata Lbc, che è riuscita per vice del consigliere comunale Di Russo a spostare l’attenzione sulla polemica piuttosto che ogni sforzo nella risoluzione di una problematica importante per i cittadini che dovrebbe amministrare.

In commissione trasparenza il caso Mascarello è stato affrontato per capire quale fosse lo stato dell’arte sulle procedure.

“Solo grazie alla proposta che ho avanzato in quella sede – spiega l’ex consigliere comunale Fausto Furlanetto – è stata presa in considerazione la possibilità di aprire almeno ai pedoni il ponte a partire da Pasqua. Un provvedimento tampone che rappresenta almeno un passo avanti. Ringrazio il presidente Calvi per aver portato la questione all’attenzione dell’amministrazione altrimenti oggi tutto sarebbe rimasto nel dimenticatoio”.

Tempi lunghi e poca chiarezza sono gli elementi che caratterizzano il ponte sul Mascarello.

“Dalle indiscrezioni e dalle notizie che abbiamo raccolto in merito – continua Furlanetto – sappiamo che finchè non si sigla l’accordo tra Comune e Regione, previsto nella famosa delibera di novembre 2019 non ,si può procedere con la realizzazione del nuovo ponte da parte di Sogin o della ristrutturazione. L’unica cosa esistente sarebbe solo lo studio di fattibilità”.

In questo contesto le dichiarazioni del consigliere di Lbc Di Russo lasciano perplessi.

“Evidentemente a Di Russo, come al resto di Lbc che ha taciuto dopo le sue inutili affermazioni, non interessa l’argomento e se volevano risparmiare potevamo fare a meno della sua presenza considerato che a parte la polemica non ha prodotto nulla in termini di confronto e dialogo mirati a risolvere i problemi reali dei cittadini e delle attività commerciali che in quell’area insistono”.

Ad oggi considerati gli atti schizofrenici prodotto da questa amministrazione non abbiamo ancora il piacere di sapere quale sia il reale stato di salute del ponte.

La sua funzione è fondamentale per la già compromessa viabilità del lungomare che nel corso dell’estate già ha serie difficoltà a supportare il traffico ordinario.

“Il nostro litorale è completamente abbandonato, il piazzale di Foceverde che dovrebbe rappresentare il biglietto da visita della nostra marina è in perenne abbandono. Vorremmo vedere almeno un minimo di decoro e di attenzione. Mi auguro che mettano in ordine il litorale. Solo oggi – conclude Furlanetto – sul lungomare e in spiaggia c’erano centinaia di persone che si sono dovute confrontare con i disagi legati a piste ciclabili inutilizzabili causa della presenza della sabbia. E’ una vergogna, manca la volontà politica ed amministrativa”.