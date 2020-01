“Nonostante siano ancora presenti “sbavature”, come i percorsi talvolta arbitrariamente cambiati dagli autisti o la mancanza di biglietti sul bus, oppure le paline non presenti o carenti di informazioni su tutta la rete, possiamo tutti riconoscere che il salto di qualità del servizio del Traporto pubblico locale è sensibile ed evidente”.

Si apre così l’intervento in merito alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel capoluogo pontino da parte del capogruppo del Pd, Nicoletta Zuliani e del segretario comunale del partito, Alessandro Cozzolino.

In queste ore l’entrata in vigore delle nuove tariffe con un aumento di quasi il 50% aveva sollevato un polverone soprattutto da parte degli utenti.

“Le difficoltà di una rete enorme (ricordiamo che il territorio comunale di Latina è, per la presenza dei borghi, pari alla città di Roma dentro il raccordo) erano però già note al momento della partecipazione al bando e le difficoltà di far rientrare i costi per la copertura di tale rete erano contemplati nel capitolato”.

L’anomalia, rilevata anche da altri partiti di opposizione come Lega e Forza Italia sta nel fatto che ad un solo anno dall’inizio della presa in carico del servizio, sia necessaria una rimodulazione che modifica il piano economico finanziario stabilito col contratto.

“In collaborazione con la Sapienza, stiamo lavorando a una ristrutturazione del piano tariffario, dato che le tariffe sono ferme al 2003, un biglietto a 0,80 euro è troppo in confronto con le altre città”.

“Queste le dichiarazioni nella commissione trasporti nel luglio 2019 da parte di CSC, dichiarazioni su cui, già come Pd, avevamo riportato perplessità rispetto al rischio che questo potesse modificare i criteri del bando e quindi esporre l’ente a ricorsi. Ad esempio, è necessario verificare se l’aumento delle tariffe modifica quanto stabilito dagli atti di gara e in che misura la rimodulazione modifica le entrate previste da parte del gestore. Altro elemento importante è che – spiegano – non risulta che siano state incontrate le associazioni di categoria dei consumatori che certamente, oltre ad avere diritto ad essere consultati, avrebbero dato un contributo importante in termini di proposte e soprattutto di feedback preventivo rispetto alle novità”.

La proposta del Pd mira ad incentivare l’utilizzo della mobilità alternativa.

“Se vogliamo incentivare l’uso al trasporto pubblico sarebbe più utile – concludono – fare una campagna proprio rivolta a chi solitamente non lo usa, ovvero quelli che comprano il biglietto di una sola corsa: magari metterlo a 50 centesimi per un mese per far sperimentare a tutti il servizio potrebbe invogliare a continuare ad utilizzarlo successivamente”.