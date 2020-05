Il cimitero di Latina resta visitabile, nonostante si sia entrati a pieno regime nella cosiddetta Fase dell’emergenza Covid 19, solo la mattina, dal lunedì al sabato, e dalle 9 alle 19.

Una situazione che tantissimi cittadini hanno definito inaccettabile.

“E’ necessario – interviene il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Massimiliano Carnevale – che l’amministrazione comunale riveda gli orari di ingresso al cimitero. Non è possibile continuare a contingentare gli ingressi in una fase in cui hanno ormai riaperto tutte le attività commerciali. Da giorni Latina è tornata a riempirsi, con tanta gente in giro per le strade, i parchi, il lungomare. Ed è certamente un bel segnale per la nostra città, con la gran parte delle persone che rispettano le misure di sicurezza previste dal Governo per l’emergenza Covid”.

Tra l’altro proprio il contingentamento di orari e giorni di visita rischia di ottenere il risultato contrario e di aumentare il rischio di assembramenti anzichè ridurli.

“In questo scenario appare anacronistico il limite agli ingressi imposto al cimitero comunale. E’ necessario rendere libero l’ingresso anche perché, in una struttura come il nostro cimitero, che si estende su circa 9 ettari, il rischio di assembramenti è davvero minimo se non lati a zero. Chiedo all’amministrazione comunale di ritornare sulle sue posizioni e rendere libero l’accesso. Servirebbe – conclude Carnevale – anche a dare la possibilità a tutti i cittadini di andare a trovare i cari estinti, a porgere un fiore, a dare spazio ad emozioni che non possono essere frenate troppo a lungo da un provvedimento restrittivo che non ha più, davvero, ragione di essere”.