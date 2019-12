La notizia dei rifiuti interrati che sarebbero stati scoperti nei terreni dell’area della ex centrale nucleare di Latina torna a sollevare il nodo dei monitoraggi per la sicurezza e la tutela della salute pubblica.

“È giusto ricordare che – interviene il portavoce di Fratelli d’Italia a Latina, Gianluca Di Cocco – la precedente amministrazione, in forma trasversale e allo scopo di monitorare i lavori di dismissione della centrale, istituì un tavolo presso le commissioni consiliari tra lo stesso Comune di Latina e la Sogin”.

Agli incontri partecipavano i capigruppo consiliari.

Le riunioni erano presiedute dal presidente del consiglio comunale ed avevano l’obiettivo di aumentare in maniera costante lo scambio d’informazioni tra l’ente e la società sul cronoprogramma dello smantellamento e su come questo potesse influire sul territorio.

“Con la nuova amministrazione questo strumento di “trasparenza”, purtroppo, non è mai stato convocato, e non è stata data neanche l’opportunità di discutere tale problematica in apposita riunione capogruppo visto che vengono convocate solo per notificare ordini del giorno da portare in consiglio comunale. Quanto sta accadendo richiede – spiega il portavoce di Fratelli d’Italia a Latina – la massima attenzione, per questo chiediamo come fatto già in passato e con spirito di collaborazione che il tavolo sia convocato in maniera celere senza altro indugio”.

La scoperta di rifiuti interrati nell’area circostante la centrale nucleare risalirebbe a quattro anni fa.

“I cittadini – conclude Di Cocco – hanno il diritto di essere informati e su questo tema la maggioranza ci troverà pronti e collaborativi. Il tema in questione è di grande rilevanza non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche per controllare il percorso che si sta facendo, affinché questa parte del territorio possa tornare ad una vivibilità più consona”.