“L’area del mercato settimanale continua a versare in uno stato di degrado e illegalità spaventoso. L’amministrazione non se ne cura, quando la stessa zona potrebbe servire in questa “Fase 2” per consentire attività motoria e dare modo ai cittadini di non riversarsi al mare o sulle aree verdi centrali”.

Questo il commento del consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Latina, Matilde Celentano che rileva come ormai quello che rappresentava un riferimento per Latina ed un punto di orgoglio si sia ridotto ad essere il fantasma di se stesso.

Già prima dell’emergenza Covid 19, infatti, l’area del mercato era nel totale abbandono.

L’ex bar è diventato da anni un rifugio per senza tetto. Quella che era la casa del custode è stata occupata a quanto pare da una famiglia che si “protegge” con tanto di cani aggressivi.

Spesso vengono accesi fuochi, e chi lo fa agisce indisturbato e incurante dei pericoli che può causare.

I cittadini sono stanchi di assistere a questa situazione di degrado strutturale e sociale.

“Inoltre dalla zona provengono odori nauseabondi e si accumula spazzatura fatta anche di rottami ingombranti come frigoriferi e lavatrici che solo dopo che qualcuno ha fotografato per denunciare, sono stati fatti sparire. Tutto ciò è aggravato dal fatto che i cancelli sono sempre aperti, e questo ha reso l’area mercato una terra di nessuno, nonostante sia a due passi dalla sede della polizia municipale. Sul tema ho già chiesto la convocazione di una commissione trasparenza per capire – conclude la Celentano – come si è arrivati a tutto ciò e se l’amministrazione intende intervenire per ripristinare la sicurezza dei luoghi“.