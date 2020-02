Degrado ed illegalità, sono questi gli unici elementi che ad oggi, purtroppo, contraddistinguono il mercato settimanale di via Rossetti a Latina.

Tra le notizie di recente balzate all’onor di cronaca c’è quella di un iPad rubato ad un avvocato e rinvenuto nei locali abbandonati del mercato occupati da persona nota alle forze dell’ordine che è stata denunciata per il reato di ricettazione.

La mancanza di interventi rapidi e risolutivi per ridare dignità a quei luoghi, l’indifferenza in cui l’area versa ormai da tempo hanno creato terreno fertile per malfattori e piccoli delinquenti.

“Siamo stati purtroppo facili profeti. La persona denunciata – spiegano i consiglieri comunali di Forza Italia e Lega, Giovanna Miele e Massimiliano Carnevale – risiede in uno degli stabili occupati illegalmente nella zona di via Rossetti. Da anni ripetiamo all’amministrazione comunale che è necessario intervenire in modo concreto per ripristinare la legalità in quell’area. E invece niente”.

Fatta eccezione per qualche isolato proclama ad oggi nulla è stato fatto.

Nella zona c’è una vera e propria emergenza sociale, una situazione di degrado, abbandono e illegalità.

“Abbiamo fatto svolgere decine di commissioni per sensibilizzare sulla necessità di sgomberare quei locali occupati illegalmente. Quanto leggiamo oggi ci porta scoramento: il Comune in questi anni non si è mai mosso per risolvere la situazione. L’augurio – concludono – è che non ci siano intoppi nel progetto di recupero del mercato di via Rossetti che l’amministrazione ha annunciato. Entro marzo dovrebbero esserci delle risposte. Speriamo sia davvero la volta buona”.