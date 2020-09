La paura a Latina è tanta e di gente che vuole sapere la verità sulle proprie condizioni di salute è ancora di più.

Una testimonianza ulteriore di questa situazione è quanto successo questa mattina all’ex Sani, il nuovo sito individuato dalle autorità per istallare il drive-in per i tamponi da coronavirus.

La struttura è stata letteralmente presa d’assalto e già alle sette di mattina la fila di auto in attesa di poter effettuare il test era chilometrica.

L’orario è lo stesso che si osservava al Goretti, dalle 9 alle 18. Con la speranza che non si ripeta quanto accaduto ieri.

L’ultimo giorno di tamponi al Goretti, infatti, si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine. Un intervento reso necessario per cercare di calmare tutti quelli che, ad una certa ora, si sono resi conto nonostante le ore di fila, che non avrebbero fatto in tempo a sostenere l’esame.

Come comunicato dalla Asl, e riportato da tutti i siti cittadini di notizie, noi compresi, ieri i test si potevano fare fino alle 14. Il tutto per permettere al personale di spostarsi nella nuova postazione e poter iniziare da oggi.