Incontro tra il parlamentare europeo della Lega, Matteo Adinolfi, e il prefetto di Latina, Maurizio Falco. L’occasione è stata utile per effettuare un incontro istituzionale incentrato sulle tante problematiche che afferiscono la provincia.

In primis le ricadute sul piano sanitario, economico, lavorativo e sociale determinate

dalla crisi che la pandemia da Coronavirus sta portando ormai da quasi un anno riducendo ad uno stato di emergenza strutturale l’intero territorio.

“In questo mmento estremanente delicato e critico per la nostra provincia e l’Italia intera – spiega Adinolfi – le istituzioni tutte devono collaborare efficacemente per superare insieme questa delicata fase. Per questa ragionesono pronto e dò tutta la mia disponibilità a supportare, nelle istituzioni che rappresento e nell’ambito delle mie competenze, tutte le

azioni tese alla soluzione delle problematiche”.

Fare squadra e cercare risposte rapide e concrete a sostegno delle comunità che, a tutti i livelli, stanno affrontando l’emergenza rimboccandosi le maniche ed evitando di lasciarsi abbattere dalla paura per la pandemia e di un futuro reso incerto sotto ogni profilo è l’imperativo e l’obiettivo a cui si tende.

“Ho ringraziato il prefetto per l’efficace azione – conclude il parlamentare eeuropeo della Lega – messa in campo dalla Prefettura, in particolare per smorzare le tensioni sociali e rassicurare le categorie in gravi difficoltà economiche, ribadendo così ancora una volta l’importanza insostituibile della presenza attiva delle Istituzioni, statali e locali, in questa critica fase storica”.