Il deposito degli autobus non sarà spostato al Gionchetto. L’associazione Codici di Latina è soddisfatta della conclusione della vicenda. Il Comune ha infatti preso in considerazione le critiche sul luogo scelto per il parcheggio dei mezzi e ha fatto decadere la Scia presentata.

“Il Servizio Attività Produttive e Incoming dell’Ente – ha spiegato il responsabile provinciale di Codici, Antonio Bottoni – dopo aver accertato la sostanziale correttezza dei dubbi di Codici, e, quindi, le incongruenze che sono emerse nella pratica rispetto alla realtà della situazione locale, ha dichiarato la decadenza dell’atto che era stato posto a fondamento della procedura.

Codici deve ringraziare i cittadini del quartiere Gionchetto perché hanno permesso, da un lato, di fare chiarezza su una questione che sin da subito si mostrava poco chiara e, dall’altro, di evitare che a Latina si compisse un abuso”.

“Emergono – ha aggiunto Bottoni – le inesattezze dell’assessore Castaldo, il quale, ad un quotidiano locale aveva dichiarato che, sotto il punto di vista urbanistico, la pratica era a posto, ma anche dell’Assessore Bellini, il quale, aveva dichiarato che Codici aveva sollevato un polverone inutile.

A quanto pare, invece, Codici aveva visto giusto ed aveva inquadrato la vicenda sotto la luce corretta”.