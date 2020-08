La Lega torna a gamba tesa per sottolineare lo stato di degrado in cui versano gli ambulatori della Asl di Latina in piazzale Carturan.

A metà agosto il consigliere comunale del Carroccio, Vincenzo Valletta, aveva denunciato la situazione, segnata da alberi tagliati e abbandonati a terra, panchine divelte ed arrugginite, lamiere sparse tra le aiuole, segnaletica distrutta.

In due settimane nulla o quasi è cambiato e ora la questione si sposta sul tavolo del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“La sanità a Latina deve essere questione di poco interesse – spiegano il capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio, Angelo Tripodi e il consigliere comunale a Latina, Vincenzo Valletta – sia per il sindaco Damiano Coletta che per il direttore generale della Asl Giorgio Casati. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che dopo oltre una settimana, in cui abbiamo sollevato il nodo dello stato di degrado, pericolosità ed abbandono in cui versa l’area degli ambulatori di piazzale Carturan a Latina, nulla si sia mosso e tutto sia rimasto come prima. Unica eccezione, che ci rende orgogliosi del fatto che abbiamo colto nel segno, la sistemazione del palo della luce”.

Ma per gli esponenti della Lega non basta. Le criticità principali, sul piano della sicurezza, non sono state risolte.

“Per questa ragione abbiamo deciso di scrivere una nota al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, oltre che al sindaco Coletta e a Casati per chiedere le ragioni di tali inerzia che pesa solo sui cittadini. Il tutto con il rischio che qualcuno possa farsi male. Se anche in questo caso non riceveremo risposta presenteremo un’interrogazione e andremo avanti finchè questo muro di inaccettabile silenzio non sarà abbattuto. Non si tratta di una questione politica, come probabilmente Casati e Coletta pensano, ma di sanità, salute e servizi che per noi della Lega non viaggiano sotto la bandiera di questo o quel partito ma sotto l’unica egida che conosciamo che è quella dei diritti”.

Una situazione inaccettabile per quello che dovrebbe essere un luogo impeccabile, ospitale, pulito, dove famiglie e bambini possono recarsi senza il timore di dover intraprendere una sfida alla sopravvivenza.

“L’impreparazione e l’approssimazione hanno costretto i cittadini a sostare su sedie improvvisate e tendoni sgangherati davanti al pronto soccorso dell’ospedale Goretti e al Cup della Asl di piazza Celli. Non vorremmo che le vaccinazioni si debbano effettuare tra ferri arrugginiti, pali pericolanti e marciapiedi disconnessi. Una cosa è certa, se nessuno risponderà – concludono Valletta e Tripodi – siamo pronti a mobilitarci a tutti i livelli istituzionali affinchè questo scempio abbia, non solo nel caso di piazzale Carturan, fine. La sanità è una cosa seria, non uno slogan da utilizzare quando fa più comodo”.