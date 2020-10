Continuano ad emergere casi di bambini positivi al Coronavirus nelle scuole di Latina. Due casi in due giorni sono stati registrati rispettivamente nella primaria di piazza Dante e nella scuola Alessandro Volta.

I bambini sono stati messi isolamento così come avverrà per i compagni e gli insegnanti fino all’esecuzione dei tamponi e alla mappatura della possibile circolazione del virus.

Una situazione che non si distacca da quella che si sta registrando nel resto della provincia di Latina ma anche nel Lazio e in Italia.

In questo contesto, proprio per evitare tempi troppo lunghi e aumentare il monitoraggio, assume un ruolo sempre più importante l’accordo siglato dalla Regione Lazio con il Veneto per effettuare test rapidi a tappeto sugli studenti.

Si tratta di prelievi salivari che in breve tempo, sono necessari solo pochi minuti, daranno l’esito sul contagio da Covid 19.

I test salivari rapidi si affiancheranno ai tamponi, ai test sierologici e al prelievo venoso già in uso ma che richiedono più tempo per le risposte.

Si parte da questa settimana in modo graduale e secondo una tabella di marcia che consenta a fronte di disponibilità di persone e mezzi di testare i circa 80mila studenti della provincia di Latina.