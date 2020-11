E’ riuscito ad entrare anche nella comunità dei salesiani di Latina. Il Coronavirus ha contagiato due sacerdoti a distanza di pochi giorni.

Scattata immediatamente la quarantena, nelle prossime ora si provvederà ad effettuare i tamponi al fine di comprendere se il virus abbia colpito qualcun altro. Per fortuna i sacerdoti sarebbero in buone condizioni ed al momento non hanno necessitato di ricovero.

La messa nella cattedrale proseguono grazie alla disponibilità dimostrata da altri sacerdoti, sotto la guida del vicario don Gianni Toni, che si stanno alternando nelle celebrazioni.

Oggi è stato il vescovo Mariano Crociata acelebrare la messa delle 11 aprendo uno squarcio di speranza in un momento in cui tutta la comunità di Latina è stretta nella morsa della pandemia.