.Una diretta su Facebook per fare chiarezza sulla decisione di mettere in campo un’ordinanza contenente nuove misure restrittive contro il Covid.

Si è svolta alle 18 alla presenza del sindaco di latina, Damiano Coletta e del direttore generale della asl di Latina, Giorgio Casati.

In queste ore infatti si è scatenato un vero putiferio a causa delle nuove mini restrizioni. Ma la posizione di Asl e Comune resta granitica. I dati sono allarmanti e i risultati che stanno arrivando dai tamponi processati in queste ore, nonostante un piccolo abbassamento dei casi, siamo sempre sui 30 positivi al giorno dopo i picchi raggiunti, non fanno ben sperare.

“Il Covid è il tumore nella nostra società e il rischio che corriao è che si trasformi in una metastasi che di qui a qualche mese si manifesterà. Non possiamo attendere di vedere le bare con l vittime di questa malattia. Dobbiamo agire in via preventiva e farlo ora. Sono – interviene il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati – misure restrittive, pesanti per alcune categorie, ma indispensabili per evitare il peggio”.

Il problema è che siamo tutti potenziali positivi, per questo dobbiamo stare attenti ai nostri cari, a chi ci sta vicino. L’appello è “State a casa. Lo dico – continua Casati – e lo ripeto: state a casa”.

“Una situazione che – spiega il sindaco Coletta – ha origine probabilmente radici nel grande flusso turistico di questa estate ed in particolare ad agosto e che ha determinato la circolazione di asintomatici che hanno portato il virus sul posto di lavoro e nelle famiglie. Abbiamo anche cercato di limitare il più possibile il costo economico e sociale di queste scelte perché alla fine si è arrivati a disporre una chiusura dei pub, dei ristoranti e dei bar alle 24 che tutto sommato salvaguarda i ristoratori, forse meno gli operatori dei pub”.

L’obiettivo è limitare lesituazioni di contagio ma mantenendo un livello di vita socialee lavorativa necessario.

“Questi provvedimenti – aggiunge – sono la sottolineatura di un comportamento che si sarebbe dovuto tenere; la città di Latina è stata molto virtuosa e molto rigorosa durante il lockdown tanto che abbiamo avuto numeri bassi, e quindi è necessario tornare ad un livello di attenzione maggiore ed evitare le situazioni di assembramento. La movida c’era anche a luglio ma avevamo zero contagi. Penalizzare unicamente – conclude Coletta – la movida a me dispiace, mi auguro che sia un provvedimento che abbia solo la dimensione temporaledi 14 giorni”.

Si tratta di scelte non facili ma la salute e la prevenzione hanno la priorità assoluta.

“Il messaggio che vogliamo far passare è che – spiega Coletta – oltre a dover seguire in maniera scrupolosa e ferrea delle misure che conosciamo a partire dall’uso della mascherina”.

Per quanto concerne il discusso punto 1 dell’ordinanza regionale firmata dal presidente Nicola Zingaretti.

“Evitare che le persone abbiano contatti che poi si diffondono. Durante matrimoni, cresime, compleanni e funerali mantenere le regole come il distanziamento e la mascherina è praticamente impossibile con atteggiamenti e comportamenti che possono determinare la diffusione del virus. Non possiamo – conclude Casati – avere lo stesso stile di vita che avevamo nel 2019, dobbiamo farcene una ragione. Dobbiamo sviluppare forme intelligenti di convivenza con il virus. Entrare in una fase di lockdown significa chiudere tutto, non credo debba ricordarlo io cosa è accaduto qualche mese fa. Rispettiamo e facciamo rispettare queste misure. Ce la possiamo fare ad uscire da questa situazione”.

Intanto lunedì sarà attivato anche il drive in a Gaeta e verranno aumentati i controlli affinchè le misure previste siano rispettate.

Una sfida importante per evitare nuovi lockdown e, soprattutto, tutelare la salute e la vita di tutti.