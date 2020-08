Una macabra scoperta quella fatta ieri mattina da alcune persone che passeggiavano nel parco Oasi Verde, quello che si trova tra i quartieri Q4 e Q5.

Il corpo di una piccola volpe era stato issato su uno dei cartelli che campeggiano all’ingresso del parco.

Immediata è scattata la segnalazione alle guardie zoofile della Adda Onlus, Associazione Difesa Diritti Animali.

Gli addetti dell’associazione sono intervenuti per rimuovere la carcassa. La coda dell’animale era stata mozzata. Facile pensare, quindi, che la bestiola sia stata pesantemente maltrattata prima di essere uccisa.

Sempre le guardie zoofile hanno fatto sapere l’animale è stato preso in consegna da una dottoressa veterinaria dell’Istituto zooprofilattico sperimentale per cercare di capire come è morta.

Chiunque, in qualche modo, avesse notizie sulle circostanze che hanno portato alla morte del piccolo canide, può contattare le guardie zoofile A.D.D.A. al 335727591.