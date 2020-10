Era prevedibile ma forse non previsto con questi numeri. Fatto sta che, dopo due settimane dall’inizio della scuola, i problemi, legati alla diffusione del Coronavirus, sono emersi con prepotenza.

A colpi di uno o due positivi al giorno, intere classi, i relativi docenti, e di conseguenza le famiglie che non possono lasciare i bambini da soli ed in caso di positività potrebbero diventare loro stessi veicoli del virus, il sistema è già al limite.

Ad oggi sono una quarantina le classi a Latina messe in quarantena preventiva con relativi ragazzi che deovono essere sottiposti al tampone per poter rientrare a scuola e riprendere le lezioni.

Ormai il Coronavirus ha messo una bandierina nelle elementari, nelle medie e nelle superiori. Dopo i casi segnalati nei giorni scorsi nei Licei scientifico Grassi e al classico, una classe è stata chiusa al Manzoni.

La situazione è allarmante e i genitori già esasperati anche perchè oltre all’esigenza di riorganizzare e rapidamente tempi e gestione della famiglia è necessario anche affrontare il calvario, come accaduto ieri all’Expo, dei tamponi con file lunghissime e attese infinite.

La didattica a distanza per le superiori, anche per evitare assembramenti e l’uso di mezzi pubblici inadeguati per spazi e rispetto delle misure di sicurezza, potrebbe essere la vera soluzione.

Per asili, elementari e medie, dove comunque i casi vengono importati dall’esterno, l’unico strumento, si chiama responsabilità da parte di famiglie e personale scolastico.