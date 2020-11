In un momento di grave crisi economica legata alle nuove misure restrittive messe in campo per fronteggiare il dilagare del Coronavirus sui territori un piccolissimo spiraglio di luce arriva per gli esercizi pubblici.

La giunta comunale di Latina ha approvato sino al 31 dicembre 2020 la proroga della concessione del suolo pubblico in ampliamento in seguito all’emergenza Covid-19.

Una misura necessaria per favorire il rispetto delle misure di contenimento del contagio e per andare incontro ai pubblici esercizi, affinché possano svolgere la propria attività con misure che consentano di aumentare, senza oneri aggiuntivi, la disponibilità di aree esterne.

“Purtroppo – spiega l’assessore alle attività produttive, Simona Lepori – continuiamo a fare i conti con un’emergenza che non ci consente di tornare, almeno nel breve periodo, ad una vita normale. Con questa proroga l’amministrazione vuole continuare a supportare tutte quelle attività che a pranzo, o comunque nella fascia oraria consentita, possono rimanere aperte e fare servizio al tavolo. L’obiettivo ancora una volta è permettere a esercenti e avventori di trovarsi sempre in condizioni di sicurezza e di rispettare alla lettera le misure di contenimento dei contagi”.

Le misure confermate sono: