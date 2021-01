Il Comune di Latina cerca spazi privati di importanza storica, architettonica, ambientale o artistico per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili.

In attuazione del nuovo regolamento comunale, approvato il 9 ottobre 2020, intende istituire uno o più Uffici separati di Stato Civile.

Per questo con un avviso pubblico esplorativo emesso l’11 gennaio scorso, l’Ente vuole raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte di proprietari (o di coloro che possono legittimamente disporne) di strutture ricettive o di edifici che rispondano ai requisiti già citati, per la concessione in comodato d’uso gratuito al Comune, per la durata di 2 anni.

I soggetti interessati possono far pervenire la manifestazione di interesse entro le 12 del 10 febbraio 2021. L’Avviso con tutte le informazioni e le modalità di presentazione è consultabile al seguente link: http://bit.ly/avviso-luoghi-matrimoni

L’Assessora ai Servizi Demografici Maria Paola Briganti: “Dopo l’approvazione del regolamento ad ottobre scorso – ha detto l’assessora ai Servizi demografici, Maria Paola Briganti – con l’avviso pubblicato diventa concreta la possibilità per gli imprenditori del territorio di ampliare la loro offerta commerciale proponendo location di pregio che, incontrando il gradimento dei cittadini, offrano migliori opportunità nel rispetto della normativa che regola la materia”.