Il Comune di Latina con una determina ha acquisito 7 immobili già confiscati alle criminalità organizzata. Gli edifici saranno utilizzati per scopi istituzionali e sociali, in particolare per l’emergenza abitativa e per l’attuazione di progetti sociali culturali.

Tra le abitazioni ci sono anche tre villette appartenute al clan Ciarelli, 2 sono in via Andromeda, al civico 15 e al civico 16, e una in via Plutone 7. Proprio in via Andromeda fu allontanato Antonio Ciarelli, capostipite del gruppo criminale di Latina nel 2019.

Ci sono poi un terreno a Borgo Podgora, due appartamenti in viale Pierluigi Nervi 238 e in via Romagnoli 32 e il terreno e il fabbricato di via Gorgoglicino.