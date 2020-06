Patto di collaborazione per l’area verde di via G. B. Grassi (Parco Nicolosi) rinviato al mittente.

Questa la decisione assunta dal Comitato di Quartiere Nicolosi e comunicata, alla presenza di tutto il direttivo, in videoconferenza con l’assessore Leggio ed il consigliere Di Russo, al Comune di Latina.

“Pensavamo entusiasti, che il Patto ci avrebbe permesso di far rivivere un’area, in precedenza utilizzata come base di spaccio e totalmente abbandonata, ai bambini, agli anziani ed ai cani. Abbiamo sognato un parco giochi inclusivo, si abbiamo sognato perché il risveglio è stato dei peggiori, ci siamo ritrovati da soli a fare i giardinieri per il Comune senza che lo stesso ci abbia minimamente sostenuto. Abbiamo richiesto una sanificazione dell’area prima di prenderla in consegna ma abbiamo ricevuto – spiegano – semplicemente un taglio dell’erba, siringhe ed altro le abbiamo tolte con le nostre mani”.

I problemi si sono susseguiti ai problemi come quello inerente la scoperta, dopo il furto della fontanella, avvenuto prima della firma, che era stata staccata l’acqua.

Dopo un anno dalla richiesta di ripristino del servizio il nulla.

Abbiamo fatto in modo attraverso la cooperativa Nuova Era che le nostre idee riguardanti quell’area venissero messe su carta e cioè trasformarsi in progetto vero, realizzabile, e lo abbiamo anche presentanto ai nostri amici e concittadini con la presenza del sindaco. Abbiamo pensato che attraverso il patto di collaborazione questa amministrazione volgesse il suo sguardo in maniera più attenta al nostro quartiere ma così non è stato. Abbiamo chiesto di intensificare l’illuminazione dell’area, per motivi di sicurezza, ma ci è stato dato un no secco”.

insomma le tante proposte si sarebbero scontrate con un muro di gomma.

“Alla nascita del Comitato, nel maggio del 2018, il sindaco Coletta, oltre a venire a dirci di organizzare serate danzanti (che poi ha organizzato attraverso l’associazione Rinascita Civile) ci aveva promesso l’istallazione di fototrappole che facessero in modo di scoprire chi abbandonava rifiuti ingombranti nei pressi dei cassonetti, ma anche questo ad oggi non è stato fatto. Abbiamo richiesto l’installazione di nuovi cassonetti ma ci è stato risposto che da li a breve sarebbe partita la raccolta porta a porta, ma così non è stato ed oggi ci ritroviamo con cassonetti praticamente tutti rotti e rifiuti ingombranti ancora lì”.

A questo si aggiunga il fatto che, stando il Comitato, la messa in sicurezza delle strade attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, è stato fatto solo in parte e che la potatura degli alberi di via G. B. Grassi e di uno in particolare per noi pericolante ma nulla è stato fatto.

“I patti di collaborazione – concludono – così come strutturati sono strumenti inefficienti e vuoti. Ci preme sottolineare, che alcune aree verdi del Comune di Latina verranno riqualificate con il progetto Upper, dal quale il parco del Nicolosi ne è rimasto fuori e non vedrà quindi alcuna riqualificazione. Cosa che noi del Comitato avevamo chiesto in tempi non sospetti di poterci rientrare. Ci siamo e continueremo a starci a disposizione di tutti i residenti, perché amiamo il quartiere, ma non ci serve il patto per fare il nostro operato, non ci serve fare i giardinieri per il Comune e tagliare l’erba. Che ci vengano proposti strumenti utili a tutti per cercare di risolvere i mille problemi di un quartiere dimenticati”.