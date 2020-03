L’emergenza Covid 19 non lascia indifferente la politica.

Le attività amministrative sono ridotte all’osso. Le commissioni sospese, gli incontri cancellati.

L’esigenza di tutelare e tutelarsi dalla diffusione del contagio è una priorità per tutti. In questi giorni l’assessore al bilancio, Gianmarco Proietti, aveva annunciato la predisposizione del documento di bilancio.

Un atto fondamentale per qualsiasi Ente pubblico che richiede attenzione, confronto, analisi serrata che può essere, stando l’emergenza in atto, rinviata sotto l’egida della responsabilità politica, amministrativa e sociale.

E’ in questo contesto che i consiglieri comunali di Forza Italia, lega, Fratelli d’Italia e Matteo Coluzzi hanno deciso di inoltrare una nota al prefetto, al sindaco e al presidente del consiglio comunale di Latina.

“Abbiamo chiesto – spiegano – formalmente la sospensione di tutte le attività propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022, compresi i termini per il deposito degli emendamenti”.

Non esiste ad oggi, considerato il differimento dei termini per l’approvazione del documento economico e contabile del Comune al 30 aprile 2020, alcuna esigenza di imporre inutili corse in avanti.

“A questo si aggiungono ragioni di igiene e salute pubblica e il rispetto di quanto previsto dalle ordinanze emesse in questi giorni dal Governo. Le attività di studio e analisi prevedono, infatti, l’esame dei temi in commissioni consiliari, attualmente sospese di fatto, e presso gli uffici pubblici. Motivo per cui i consiglieri comunali sono – continuano – oggettivamente impossibilitati ad espletare le funzioni espressamente previste dal testo unico degli enti locali”.

Il bilancio, infatti, contempla le scelte programmatiche e i relativi investimenti da effettuare sul territorio di competenza.

“Inoltre non possiamo ignorare come, questa fase di stallo imposta dal contenimento della diffusione del Covid 19, muterà in modo sostanziale il quadro economico e sociale nella nostra città. Cambiamenti a cui, anche grazie alle scelte e alle azioni contenute nel bilancio di previsione, saremo chiamati a rispondere – concludono – in modo concreto. Questo non significa in alcun modo delegittimare il ruolo che come consiglieri comunali siamo chiamati a rappresentare quanto piuttosto agire con quella responsabilità a cui tutti, considerate le dimensioni dell’emergenza in corso, abbiamo il dovere di adempiere”.