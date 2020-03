Il Comune di Latina a guida Coletta ed Lbc si appresta ad approvare il bilancio di previsione.

Dopo le contestazioni e la presa di posizione di Latina bene comune che ha rimandato al mittente ogni richiesta, avanzata dall’opposizione, di non fare inutili corse in avanti e gestire i tempi di analisi del documento contabile anche in vista degli effetti che l’emergenza Coronavirus sta producendo sul territorio, si torna alle proposte.

“In questa fase in cui l’emergenza Coronavirus sta richiedendo a tutti, nessuno escluso, grandi sacrifici, riteniamo importante che anche la politica locale dia il buon esempio. Come centrodestra – spiegano all’unisono gli esponenti di Forza italia, Lega, Fratelli d’Italia e Matteo Coluzzi – stiamo predisponendo degli emendamenti affinché il bilancio del Comune sia immediatamente un atto di risposta forte per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus e che riesca a incidere nei vari settori strategici della vita sociale ed economica della città”.

Quello che si chiede è una scelta responsabile che può contribuire a dare ossigeno alla città, ai cittadini, all’economia del territorio.

“Siamo convinti – spiegano – che la politica, in questa fase, abbia un ruolo importantissimo. Per cui proponiamo di destinare i gettoni di presenza delle commissioni e parte delle indennità di carica di sindaco e assessori per misure destinate a offrire sostegno a chi è stato colpito dall’emergenza Coronavirus”.

In questo contesto, il centrodestra unito, proporrà la creazione di un fondo specifico destinato proprio a situazioni legate al contagio.

“Non dobbiamo dimenticare – concludono – che in queste settimane tantissimi nostri concittadini stanno facendo enormi sacrifici, stanno affrontando pesanti rinunce e che per loro, dal punto di vista economico, si prospettano periodi per nulla felici, anche una volta usciti dall’incubo delle restrizioni anti contagio. Per questo riteniamo sia compito della buona politica fare la propria parte, rinunciare a parte degli emolumenti e destinarli ad aiuti concreti per la cittadinanza”.