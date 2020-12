Le riunioni si succedono, anche e soprattutto, sui tavoli romani tra i vertici nazionali e regionali dei partiti che animano il centrodestra.

Obiettivo fare quadra ed arrivare alla convergenza sul candidato sindaco, nei Comuni chiamati al voto nel 2021, a partire dalla Capitale e, a caduta, su Latina e gli altri territori.

I tempi si stanno dilatando, la decisione si auspicava venisse raggiunta entro novembre, massimo la metà di dicembre. Ma di questo passo si scavallerà il 2020.

Il tutto mentre la campagna elettorale si prospetta, complice la pandemia in corso, tutt’altro che semplice.

I nomi posti sul tavolo, per quanto concerna Latina, non soddisferebbero tutti. Resta in discussione, ancora, anche se il candidato debba essere un esponente politico o si debba optare per un cosiddetto civico. Sono usciti dal cilindro i nomi di sindacalisti, giornalisti, attivisti e chi ne ha più ne metta.

E la convergenza resta, per ora, un miraggio a differenza della scelta, per ora ribadita inogni occasione e a quanto sembra non suscettibile di possibili ripensamenti, di optare per una coalizione unita e per un programma coeso.

Ecco allora che tornano ad affacciarsi le primarie. La proposta è stata avanzata dal vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero.

“Sul programma la strada tracciata è quella corretta, ma torno a ribadire che sul candidato sindaco serve una figura politica. Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, nelle scorse settimane, ha unanimemente preso posizione rispetto alla necessità di arrivare a scegliere, come leader della coalizione di centrodestra, un candidato politico, ed ha indicato una rosa di nomi di qualità, espressione di esperienza e competenza”.

Una linea impostata sulla coerenza quella di Fratelli d’Italia che sembra andare in contritendenza rispetto a quella della Lega che sarebbe più orientata ad un’opzione civica.

“Per la sola scelta del candidato sindaco, se non si riesce a trovare un accordo tra i partiti, ritengo possa essere valido lo strumento delle primarie (con regole certe). Del resto – conclude Tiero – noi di Fdi abbiamo tale strumento previsto addirittura dallo statuto come strumento utilizzabile, per la scelta dei candidati a tutti i livelli. Sicuramente può essere uno strumento importante per la scelta del candidato sindaco della ns coalizione di centro destra , Il quale, in questo modo, avrebbe anche come valore aggiunto una investitura proveniente direttamente dai cittadini“.