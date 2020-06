“Le dimissioni di Roberto Lessio non ci hanno affatto colto di sorpresa perché sono l’epilogo di un brutta avventura che dopo meno di un anno, con le prima dimissioni di Antonio Costanzo, aveva fatto già capire come sarebbe finita”.

E’ arrivato quasi in contemporanea con l’annuncio da parte del sindaco Coletta del nuovo assessore all’ambiente, e mobilità, il commento del centrodestra sul caso Lessio.

I una nota congiunta i consiglieri Alessandro Calvi, Giorgio Ialongo, Giovanna Miele, Massimiliano Carnevale, Vincenzo Valletta, Andrea Marchiella, Matilde Celentano, Raimondo Tiero, Matteo Coluzzi si augurano che: “Un passo indietro, quello di Lessio, che ci auguriamo possa essere seguito a breve anche da altri suoi colleghi di giunta per arrivare fino al sindaco perché solo così si eviterà di danneggiare ulteriormente questa città e si potrà cominciare una programmazione seria e concreta per la ripartenza del nostro territorio”.

Si tratta del settimo assessore che decide di lasciare l’esecutivo in quattro anni e di una situazione che, anche solo per il fatto di essere diventata l’elemento caratterizzante l’esperienza di Lbc, merita di essere portata e discussa in consiglio comunale.

“Da Rio Martino alla gestione dei rifiuti e del verde abbiamo assistito a un fallimento completo. Lbc aveva fatto del decoro una bandiera e invece ha mostrato una incapacità totale nell’affrontare i problemi quotidiani. Questo perché Lbc manca di capacità amministrative e di capacità di programmare le scelte necessarie alla città. Il continuare a richiamarsi alla legalità e alla trasparenza – spiegano i consiglieri di opposizione – è insufficiente a garantire servizi adeguati ai cittadini. E Lessio, come Coletta, sono la dimostrazione di questa inadeguatezza”.

Non manca l’affondo finale che passa per le tante criticità irrisolte proprio in un settore chiave per la qualità della vita dei cittadini.

“Purtroppo – concludono – siamo consapevoli di tutti i disastri compiuti in questi anni da questa amministrazione e dall’assessore Lessio, al timone di uno degli assessorati più importanti della città. Dal taglio dell’erba alla lotta all’erosione costiera passando per la gestione dei rifiuti, Lessio annovera una serie di fallimenti sempre, puntualmente, coperti e condivisi dal sindaco Damiano Coletta. Non è stato capace, il primo cittadino, di costruire una squadra di governo adeguata. L’ambiente è un settore strategico e in questi anni non è stato garantito il minimo sindacale nei servizi garantiti ai cittadini”.