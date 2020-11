Solidarietà passione e dedizione verso gli altri. Questo e molto altro è l’associazione “Alessia e i suoi Angeli” che ha messo in campo l’ennesimo progetto a sostegno della comunità di cui fa parte con un impegno enorme sotto il profilo finanziario.

Dopo il Pronto soccorso Ppediatrico donato all’Ospedale Civile Santa Maria Goretti, sono partiti da poco i lavori per la ristrutturazione totale del Centro Vaccini della Asl di Latina in piazzale Carturan.

Il centro, è destinato, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in cui tutto il mondo si trova, a diventare il fulcro di quella che sarà la lotta alla pandemia nel nostro territorio.

“La nostra Associazione – spiega il presidente Alessandro Mastrogiovanni – nasce per un evento tragico che portò via mia figlia Alessia alcuni anni fa, volata in cielo per una meningite fulminante. Da allora il nostro obiettivo è stato la lotta alla meningite e la tutela all’infanzia. Quale migliore luogo del Centro vaccinazioni? Riassume in sé i due cardini portanti della nostra associazione: vaccini e bambini. Abbiamo, quindi voluto investire i nostri fondi in questa struttura e renderla decorosa, funzionale per gli operatori che vi lavorano e sopratutto a misura di bambino”.

Si comincierà dagli interni, ma l’associazione “Alessa e i suoi angeli” ha anche delle idee per il giardino esterno. Il termine dei lavori è previsto per fine 2020. Un bel regalo per la nostra città.