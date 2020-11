Lo stato dell’arte sul porto canale di Rio Martino, tra protocolli di intesa e criticità, al centro della riunione della commissione ambiente del Comune di Latina.

Il tema era stato inserito, ieri, all’ordine del giorno della commissione ambiente su richiesta dei consiglieri di opposizione Coluzzi, Calvi, Valletta e Marchiella.

I problemi inerenti il mancato dragaggio che ad oggi non consente l’attività dei pescatori, il crollo delle sponde da poco realizzate, la mancata gestione dei posti barca e tante altre criticità rappresentano ad oggi la fotografia dell’immobilismo politico e amministrativo che ha caratterizzato tale tema, gravando fortemente sull’economia di Borgo Grappa e di tutto il settore nautico.

“Alla luce delle novità introdotte dalla legge regionale del 27 febbraio 2020, che delega ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo compresi porti e punti di ormeggio, il Comune ha avuto chiarezza rispetto al proprio ruolo per dar seguito a quanto già presente nell’accordo quadro. Da febbraio ad oggi – spiegabo – nulla si è mosso se non per l’affidamento diretto di 40.000 euro circa ad uno studio legale di Roma, che ha suscitato numerose polemiche”.

In questi giorni è stato firmato il protocollo di intesa con il Comune di Sabaudia e l’amministrazione comunale di Laiìtina ha pubblicato l’avviso pubblico per la gestione della sponda di sua competenza.

“La commissione sarebbe dovuta servire a chiarire i punti rimasti poco chiari e per ricevere tempistiche certe rispetto a tali azioni. Prima di tutto comprendere la necessità di un affidamento ad uno studio legale come affiancamento al responsabile unico del procedimento. Non ci si è avvalsi dell’avvocatura comunale per quale motivo? Era davvero necessario utilizzare ulteriori soldi pubblici per tale “affiancamento”? Poco chiaro rimane anche il motivo per cui all’interno di tale avviso ci siano dei riferimenti vaghi su come si procederà all’assegnazione, senza però dei criteri specifici facenti riferimento alla graduatoria che verrà pubblicata al termine dei 60 giorni dalla pubblicazione”.

Inoltre, nell’avviso si parla di “concessione temporanea” ma si fa poi riferimento ad una durata massima di 6 anni, tempistica difficile da definire “transitoria”.

I quesiti posti hanno riguardato il perchè del mancato coinvolgimento dell’avvocatura comunale, la possibilità di una rampa di alaggio sulla sponda del Comune di Latina ma sopratutto il reale indirizzo politico di questa amministrazione.

“Stiamo parlando – conclude Matteo Coluzzi, consigliere comunale e coordinatore “Generazione per Latina” – di una concessione per la gestione temporanea degli ormeggi o di una manifestazione di interesse per la “costruzione e gestione dell’approdo con annesse strutture turistiche e servizi”? E visto il riferimento nella seduta di ieri da parte del dirigente al “terzo stralcio” dell’opera, possiamo parlare ancora di “temporaneità” o si parla a tutti gli effetti di una sorta di “project financing”? Nei prossimi giorni verrà convocata in urgenza una ulteriore commissione per chiarire questi punti che non possono rimanere in sospeso, considerando l’importanza strategica e l’urgenza di rendere funzionale l’infrastruttura di Rio Martino”.